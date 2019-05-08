В Совфеде прокомментировали решение Ирана по «ядерной сделке»

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что на самом деле Иран не отказался от «ядерной сделки». Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Косачева, это решение Ирана скорее не отказ, а «дипломатический демарш». Он отметил, что такое иранское решение не приветствуется, но объяснить его довольно просто.

«Никак не приветствуя нынешнее решение Ирана… мы все хотели бы непременно сохранить сделку по иранской ядерной программе», — добавил Косачев.

По его мнение, решение Ирана продиктовано решение выхода США из соглашения, которые было принято 8 мая год назад.

«Хотелось бы надеяться на то, что все ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что Иран сокращает свои обязательства по «ядерной сделке».

Власти Ирана сообщили о своем намерении послам Великобритании, Германии, Китая и России.