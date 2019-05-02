США и Грузия ведут «секретные переговоры» из-за «российской угрозы»
В Пентагоне заявили, что США и Грузия проводят «многих секретных дискуссий», которые останутся закрытыми из-за «российской угрозы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Разговоры останутся в секрете, особенно с учетом региональных угроз со стороны злонамеренных сил таких, как Россия», — пояснили в ведомстве.
Как отмечается, США поддерживают стремление Грузии стать членом НАТО.
При этом в Пентагоне не стали комментировать возможность создания в Грузии военных баз США.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила идею строительства военной базы США.