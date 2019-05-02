США и Грузия ведут «секретные переговоры» из-за «российской угрозы»

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В Пентагоне заявили, что США и Грузия проводят «многих секретных дискуссий», которые останутся закрытыми из-за «российской угрозы». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разговоры останутся в секрете, особенно с учетом региональных угроз со стороны злонамеренных сил таких, как Россия», — пояснили в ведомстве.

Как отмечается, США поддерживают стремление Грузии стать членом НАТО.

При этом в Пентагоне не стали комментировать возможность создания в Грузии военных баз США.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила идею строительства военной базы США.