Военный моряк совершил самоубийство в Одессе

Военный моряк покончил жизнь самоубийством в Одесском порту, передает УНН со ссылкой на региональный отдел коммуникации полиции.

Как отмечается, это, вероятно, произошло на малом бронированном артиллерийском катере «Вышгород».

«Действительно, такой случай был», — подтвердили агентству в правоохранительных органах.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за время конфликта в Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих, подчеркивается в материале.