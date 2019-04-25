Нарышкин: США и НАТО насилуют собственные принципы
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО отказываются от базовых правил в том, что касается важных стратегических вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Нарышкина, речь идет о таких важных вопросах, как контроль над оружием массового уничтожения и вооружениями.
«Насилуют принцип свободной торговли, который является фундаментальным для выстроенной ими же финансово-экономической системы», — сказал Нарышкин.
Он также заметил, что США и их союзники произвольно интерпретируют международное право.
Ранее Нарышкин заявил, что российская сторона видит признаки подготовки американской военной операции в Венесуэле.