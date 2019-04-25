Нарышкин: США и НАТО насилуют собственные принципы

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Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО отказываются от базовых правил в том, что касается важных стратегических вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Нарышкина, речь идет о таких важных вопросах, как контроль над оружием массового уничтожения и вооружениями.

«Насилуют принцип свободной торговли, который является фундаментальным для выстроенной ими же финансово-экономической системы», — сказал Нарышкин.

Он также заметил, что США и их союзники произвольно интерпретируют международное право.

Ранее Нарышкин заявил, что российская сторона видит признаки подготовки американской военной операции в Венесуэле.