Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА «Новости».
По его словам, постановка была снята в населенном пункте Морек провинции Хама. Военный добавил, что в ролике в химатаке обвиняются сирийские правительственные войска.
Купчишин не уточнил, какие СМИ снимали постановку.
В конце марта нынешнего года в ЦПВС заявляли, что боевики из идлибской зоны деэскалации готовят провокации с отравляющими веществами.