Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии

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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА «Новости».

По его словам, постановка была снята в населенном пункте Морек провинции Хама. Военный добавил, что в ролике в химатаке обвиняются сирийские правительственные войска.

Купчишин не уточнил, какие СМИ снимали постановку.

В конце марта нынешнего года в ЦПВС заявляли, что боевики из идлибской зоны деэскалации готовят провокации с отравляющими веществами.