В МИД обещали отреагировать на планы НАТО в Черном море

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса, передает ТАСС.

Министр назвал «однозначно негативным» отношение России к усилению активности НАТО в Черноморском регионе в ответ на соответствующий вопрос.

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«Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе», — сказал Грушко.

Он отметил, что Москва будет внимательно следить за планами НАТО по усилению присутствия в Черноморском регионе и реагировать соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что размещение американской ПРО THAAD в Румынии вызвало вопросы в МИДе.