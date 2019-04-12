В Иране оценили последствия решения США по КСИР

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал решение США внести «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия Вашингтона приведут к неконтролируемой конфронтации в регионе.

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Он также добавил, что в настоящее время регион и так сталкивается со значительными трудностями.

Зариф подчеркнул, что именно США несут ответственность за любые возможные последствия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжит давить на Иран.