В Иране оценили последствия решения США по КСИР
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал решение США внести «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, действия Вашингтона приведут к неконтролируемой конфронтации в регионе.
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Он также добавил, что в настоящее время регион и так сталкивается со значительными трудностями.
Зариф подчеркнул, что именно США несут ответственность за любые возможные последствия.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжит давить на Иран.