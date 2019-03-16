Порошенко поручил провести аудит «Укроборонпрома» из-за хищений

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину провести публичный аудит «Укроборонпрома» до 16 апреля, передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Отмечается, что Порошенко 16 марта подписал указ о реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о реформировании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

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Согласно решению СНБО, к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома» будут привлечены представители «государств-партнеров», чтобы повысить прозрачность предприятия и сократить коррупционные риски. Кроме того, кабмину Украины было поручено рассмотреть создание централизованного органа для управления украинским ОПК.

Предполагается, что по результатам аудита кабмин должен будет проинформировать общественность о его итогах.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ к коррупционным схемам в «Укроборонпроме».