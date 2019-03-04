На танкере в Черном море пожар прекратился спустя полтора месяца
Пожар на танкере «Маэстро» в Черном море в районе Керченского пролива прекратился спустя полтора месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречлофта.
Отмечается, что огонь полностью прекратился вечером 3 марта.
Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находились 31 человек — граждане Турции и Индии.
Ранее в Росморречфлоте уточнили число погибших при возгорании судов в Керченском проливе.