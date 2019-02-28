США призвали Индию и Пакистан предпринять шаги по деэскалации
США призывают Индию и Пакистан предпринять реальные шаги по деэскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
По данным агентства, правительство США обеспокоенно растущим напряжением между Индией и Пакистаном.
Как отмечается, в Белом доме считают, что военный конфликт двух стран несет неприемлемо высокие риски для всего мирового сообщества.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности между Индией и Пакистаном.