США призвали Индию и Пакистан предпринять шаги по деэскалации

США призывают Индию и Пакистан предпринять реальные шаги по деэскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, правительство США обеспокоенно растущим напряжением между Индией и Пакистаном.

Как отмечается, в Белом доме считают, что военный конфликт двух стран несет неприемлемо высокие риски для всего мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности между Индией и Пакистаном.