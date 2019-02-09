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Польша закупает американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.

Как отмечается, в воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак объявят о закупке ракетных систем для Польши.

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Уточняется, что Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

HIMARS — это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности. Она использует управляемые боеприпасы c дальностью от двух до 300 километров.

Ранее сообщалось, что в Польше хотят пригласить президента России Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.