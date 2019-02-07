«Готовится вести войны против Китая или НАТО»: шведские аналитики о планах России

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Эксперты Шведского института оборонных исследований (FOI) считают, что Россия готовится к ведению продолжительных региональных войн против противников масштаба Китая или НАТО. С исследованием FOI ознакомилось РИА «Новости».

По мнению аналитиков, раньше российская армия проводила учения, на которых отрабатывались варианты действий в случае локальных конфликтов, однако теперь учения военных России становятся более масштабными. В качестве доказательства эксперты сравнивают масштабы учений «Запад — 2017» и «Восток — 2018»: в прошлом году были задействованы 300 тысяч военных против 100 тысяч в 2017-м.

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Также авторы исследования указали на значительно возросшую в последнее время боеготовность российской армии, что позволяет военным России в короткие сроки переходить к боевым действиям.

«Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», — заключили эксперты.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия начинает работу по созданию гиперзвуковой ракеты средней дальности.