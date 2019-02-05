CNN: Эр-Рияд поставляет оружие США экстремистам

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Саудовская Аравия поставляет американское оружие экстремистам в Йемене. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Эр-Рияд передает оружие США связанным с сетью «Аль-Каида» (организация запрещена в России) экстремистам.

Как отмечается, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты используют американское оружие, чтобы добиться лояльности боевиков и мятежных племен.

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При этом подобные действия нарушают условия соглашений о продаже американских вооружений.

Ранее СМИ рассказали об «американском отпечатке» в йеменской войне.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, запрещенная в ряде стран, в том числе и в России.