МИД отреагировал на действия США по ДРСМД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Россия оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи действиями США.

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Она также добавила, что выход США из договора не связан с Россией.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон пытается снять с себя обязательства в различных сферах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в ДРСМД.