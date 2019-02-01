МИД отреагировал на действия США по ДРСМД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Россия оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи действиями США.
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Она также добавила, что выход США из договора не связан с Россией.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон пытается снять с себя обязательства в различных сферах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в ДРСМД.