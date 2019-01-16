Суд продлил на три месяца арест всем задержанным в Черном море украинцам
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским военным и силовикам, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС.
20 обвиняемым арест был продлен вчера, 15 января. На следующий решилась судьба еще четырех украинцев.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля», — сообщили в суде.
5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
Ранее сообщалось, что суд по продлению ареста задержанным в Черном море украинцам решили проводить в закрытом режиме.