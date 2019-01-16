Суд продлил на три месяца арест всем задержанным в Черном море украинцам

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Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским военным и силовикам, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

20 обвиняемым арест был продлен вчера, 15 января. На следующий решилась судьба еще четырех украинцев.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля», — сообщили в суде.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее сообщалось, что суд по продлению ареста задержанным в Черном море украинцам решили проводить в закрытом режиме.