NI оценил новое российское САО «Лотос»

Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 «Лотос».

По мнению экспертов, «Лотос» станет важной вехой в процессе модернизации российской артиллерии.

Как отмечается, новое российское САО может десантироваться в полностью боеготовом состоянии с транспортного самолета Ил-76.

Реклама

При этом скорострельность «Лотоса» составляет от шести до восьми выстрелов в минуту при эффективной дальности огня до 13 километров.

Ранее СМИ прокомментировали стратегию модернизации российских ВВС.