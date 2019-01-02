WP: задержанного в России американского шпиона увольняли из армии за воровство

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по обвинению в шпионаже, ранее был уволен из вооруженных сил за воровство. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, полученным изданием, Уилан начал службу в 1994 году и дослужился до звания штаб-сержанта.

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В 2008 году мужчина был уволен из вооруженных сил по подозрению в воровстве.

Ранее сообщалось, что задержанный в Москве американец служил в морской пехоте и приехал на свадьбу.