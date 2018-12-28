Песков уточнил статус задержанных в Керченском проливе украинцев

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские моряки, которые были задержаны в Керченском проливе при нарушении государственной границы не являются военнопленными, передает РИА «Новости».

«Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами».

Ранее сообщалось, что на Украине закончилось военное положение, введенное в связи с событиями в Керченском проливе.