Корабль ВМФ России заметили на пути в Азовское море

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Фрегат военно-морского флота России движется мимо берегов Крыма в направлении Азовского моря из Крыма, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Сообщается, что корабль был замечен в районе Феодосии примерно в 2,7 км от береговой линии.

Уточняется, что на борту российского корабля находится вертолет.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.