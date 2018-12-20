В Китае назвали уровень военного сотрудничества с Россией рекордным

<img src="">

В минобороны КНР заявили о рекордно высоком уровне военного сотрудничества и политического доверия с российской стороной, передает РИА «Новости».

В заявлении ведомства отмечается, что военные учения «Восток-2018» являются историческим моментом. Они свидетельствуют об углублении и укреплении сотрудничества.

Реклама

«На протяжении этого года… повышался не только уровень отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая, но и уровень взаимного доверия и сотрудничества в военной сфере», — отменили в минобороны.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что за три года Россия с нуля создала институциональную основу для тесного партнерства в спутниковой навигации с Китаем, и это должно встревожить Запад.