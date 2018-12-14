Сербия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за создания армии Косово

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к народу сообщил, что страна запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за с решением парламента в Приштине о создании армии Косова, передает ТАСС.

По словам сербского лидера, он намерен лично поучаствовать в заседании Совбеза.

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«Сербия направила запрос на проведение заседания СБ ООН. Я с удовольствием приму участие в этом заседании», — сказал Вучич.

Депутаты парламента самопровозглашенного Косово 14 декабря утвердили пакет законопроектов, предусматривающих перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы.

Ранее в МИД России отреагировали на создание армии Косово.