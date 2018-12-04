НАТО сохранит присутствие в Черном море

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с участием представителей Украины и Грузии альянс подтвердил, что сохранит присутствие в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерская встреча НАТО прошла в Брюсселе во вторник, 4 декабря.

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«НАТО уже увеличила присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе», — заявил Столтенберг.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков ответил на призыв политика из США Джона Баррассо направить флот НАТО и США в Черное море.