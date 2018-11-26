Проход по Керченскому проливу открыли для гражданских судов
Керченский пролив открыли для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив, передает ТАСС.
«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», — сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
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Пролив закрывался в целях безопасности после того, как три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».