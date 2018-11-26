Проход по Керченскому проливу открыли для гражданских судов

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Керченский пролив открыли для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив, передает ТАСС.

«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», — сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

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Пролив закрывался в целях безопасности после того, как три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».