Украина хочет закупать оружие у США напрямую

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Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев планирует перейти на прямые закупки вооружения у США. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, в настоящее время идет работа над тем, чтобы изменения в украинское законодательство позволили закупки военной техники и вооружения, без посредников.

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«Есть типы вооружений, которые нам очень нужны, но мы их сами не производим, они есть в Соединенных Штатах. Мы как раз над этим работаем», — отметил Чалый.

Посол также заявил ,что каждое такое соглашение предусматривает подготовительный период, и выразил надежду, что результат будет уже в следующем году.