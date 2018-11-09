В ДНР сообщили о подготовке СБУ провокаций в Азовском море

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Замглавы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Служба безопасности Украины планирует масштабные провокации в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, целью данных провокаций является «эскалация напряженности» в Азовском море.

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Он также добавил, что Киев готов топить иностранные суда в акватории.

Ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем.