Российский самолет Ту-142 пролетел над кораблями НАТО

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Российский противолодочный самолет Ту-142 пролетел на малой высоте над кораблями НАТО, которые принимали участие в учениях Trident Juncture, сообщает РИА «Новости».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что эти маневры не были направлены против какой-то конкретной страны. Однако они посылают сигнал о том, что «НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы».

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Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимают участие около 50 тысяч военных из 30 стран. Отмечается, что это крупнейшие маневры, которые проходили у российских границ за последние годы.

Ранее самолет США провел разведку у российской границы.