В США оценили возможный выход Турции из НАТО

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что выход Турции из состава НАТО станет «неудачей» для альянса. Стенограмма интервью Помпео для радиошоу Tony Katz Today опубликована на сайте Госдепа.

Госсекретарь выразил надежду, что турецкие власти поймут, что Соединенные Штаты более предпочтительный союзник, чем Иран. Он также признал, что в начале президентского срока Дональда Трампа у США с Турцией «были сложные отношения» и отметил, что они улучшились в последнее время.

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«Если это произошло бы (выход Турции из состава НАТО. — «Газета.Ru»), это было бы неудачей для НАТО, для Соединенных Штатов, и я думаю, еще более досадно это было бы для народа Турции», — заключил Помпео.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 является «вызовом для альянса».