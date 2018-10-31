В Минобороны рассказали о переброске в Сирию емкостей с хлором для провокаций

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что члены «Белых касок» участвуют в подготовке новых провокаций с химоружием на сирийской территории. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

По словам Конашенкова, 27 октября террористы перебросили в Сирию 20 емкостей с хлором, объем которых составляет 10 л. Члены «Белый касок» предлагают местным жителям продукты питания, если они соглашаются принять участие в съемках.

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«…в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации «Белые каски» с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены емкости с отравляющими веществами», — сказал Конашенков.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность данными о намечающихся химических атаках в Сирии.