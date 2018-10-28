Беспилотник США ликвидировал пять боевиков в Афганистане

В Афганистане при ударе беспилотника США были убиты пять боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) (запрещено в России), сообщает Khaama Press.

Уточняется, что беспилотник нанес удар по автомобилю боевиков в районе Зурмат.

Ранее бригадный генерал армии США Джеффри Смайли пострадал при атаке боевиков «Талибана» в Афганистане.

Отмечается, что сейчас Смайли восстанавливается после ранения. Он пострадал во время атаки талибов на резиденцию губернатора Кандагара.