Guardian: Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на выходе Вашингтона из ДРСМД. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такое решение Болтон принял в связи с тем, что Россия нарушает договор разработками новой крылатой ракеты. Как отмечает издание, такая инициатива должна быть согласована с администрацией Дональда Трампа и встретит сопротивление в Пентагоне и Госдепартаменте.

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Также отмечается, что США проинформировали об этом решении своих европейских союзников. Инициатива вызвала опасения у Великобритании, так как ДРСМД является важной основой контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что Россия обеспокоена отсутствием мер по уничтожению ядерных боеголовок КНДР.