В Катаре назвали заход корабля США «демонстрацией дружбы и глубины сотрудничества»

Министерство обороны Катара сообщило о прибытии универсального десантного корабля США USS «Essex» (LHD-2) в порт Дохи в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

«Заход десантного корабля в Доху проходит в рамках военного сотрудничества с Катаром по борьбе с терроризмом и экстремизмом, и убеждение в приверженности США к безопасности региона, защите свободы и гарантий торговой активности в регионе и морских путей, примыкающих к нему», — заявили в министерстве.

Представители ведомства также назвали заход корабля, на борту которого находятся три тысячи человек, «демонстрацией дружбы и глубины двустороннего сотрудничества».