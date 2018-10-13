Главком НАТО собрался показать Москве боеготовность войск в Атлантике

Главком объединенных сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что грядущие военные учения в Норвегии, которые станут самыми крупными для альянса со времен холодной войны, должны показать России боевую готовность сил в Атлантике. Слова главкома передает Sky News.

«Это демонстрация нашего потенциала… Мы готовы, и мы защитим Атлантику», — сказал Скапаротти, когда его спросили, какой посыл для Москвы несет участие американского авианосца «Гарри Трумэн» в учениях.

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Главком отметил, что Россия начала наращивать свои военные силы и поэтому альянсу следует модернизировать свои войска, чтобы демонстрировать боеготовность.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения альянса в Норвегии не носят провокационный характер.