В Госдуме назвали данные о планах России «превратить» Ливию в Сирию «фантазиями»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин дал комментарий в связи с публикацией The Sun, в которой говорилось о «намерении» России превратить Ливию в «новую Сирию», передает РИА «Новости».

По словам Швыткина, российских военнослужащих на территории Ливии нет.

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«А если говорить про мнение Великобритании, можно ответить, что их фантазиям нет предела. Поэтому они могут скоро сказать, что уже в Лондоне Псковская дивизия находится», — сказал Швыткин.

Он добавил, что российская сторона заинтересована в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Швыткин напомнил о действиях Соединенных Штатов, которые «посеяли хаос» в регионе.

Ранее посольство России опровергло публикацию о плане российской стороны превратить Ливию в «новую Сирию».