На Украине рассказали о планах Киева по закрытию части Азовского моря
Украина планирует закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Андрея Клименко.
По данным агентства, участок Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области будет закрыт с 9 по 12 октября.
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Как отмечается, это связано с артиллерийской стрельбой, которая будет проводится во время учений.
Ранее сообщалось, что Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море.