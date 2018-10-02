Порошенко подарил Болтону пистолет

Президент Украины Петр Порошенко наградил советника президент США по нацбезопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на указ президента от 24 августа.

Отмечается, что в тот день Болтон находился в Киеве. Он посетил военные парад и встретился с украинским руководством.

Реклама

Порошенко подарил американскому чиновнику пистолет «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов. Уточняется, что Болтон награжден «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества».

Ранее Болтон пообещал защитить Украину от вмешательства в выборы.