Молдавский вертолет с украинским экипажем разбился в Афганистане

В Афганистане потерпел крушение вертолет молдавской компании, погибли 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Орган гражданской авиации Молдавии.

Инцидент произошел 2 сентября. Отмечается, что членами экипажа были граждане Украины.

«Вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR авиакомпании Valan International Cargo Charter рухнул на землю через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана», — говорится в сообщении.

Погибли два члена экипажа и десять пассажиров. О состоянии выживших не сообщается. Начато расследование инцидента.