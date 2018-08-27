В NASA необходимость космических войск объяснили защитой банков США
Космические войска необходимы США, чтобы защитить в том числе энергосистемы и банковский сектор страны. Об этом рассказал глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью Washington Examiner.
По его словам, нарушение работы американских спутников будет представлять собой «экзистенциальную угрозу», в связи с чем космические войска необходимы.
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Брайденстайн отметил, что энергетический и банковский сектора также полагаются на GPS.
«Каждая банковская транзакция требует синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если нет GPS, нет банковской сферы в Соединенных Штата. Все отключится», — объяснил глава NASA.
Та же ситуация грозит энергосистемам США, добавил он.
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