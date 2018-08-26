В ЛНР назвали главные причины гибели украинских солдат в Донбассе

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко во время брифинга назвал основные причины гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Марочко, основной причиной гибели украинских солдат являются подрывы на собственных минных заграждениях.

Реклама

«Также неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты», — добавил Марочко.

Представитель ЛНР также рассказал, что в последнее время в подчиненные Киеву медучреждения на территории Донбасса поступили более 50 раненых и около 20 тел украинских военнослужащих. Также Марочко отметил, что командование ВСУ скрывает от вышестоящего руководства данные о небоевых потерях среди солдат Украины.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины с послами вылетел в Донбасс.