СМИ рассказали о превосходстве российских комплексов РЭБ над новой разработкой США

В вооруженные силы США в скором времени поступит мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Electronic Warfare Technical Vehicle. Об этом сообщает Breaking Defence.

В комплекс входит бронетранспортер International MaxxPro, оснащенный системой противоэлектронной борьбы Crew Duke, которая прошла ряд модификаций.

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Портал отмечает, что вместе с тем новая американская разработка все еще уступает российским аналогам, испытанным в Сирии: комплексам РЭБ «Красуха», «Леер-3», «Москва-1» и другим.

Ранее сообщалось, что американские СМИ объяснили непобедимость России «национальным самосознанием».