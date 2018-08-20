СМИ рассказали о превосходстве российских комплексов РЭБ над новой разработкой США
В вооруженные силы США в скором времени поступит мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Electronic Warfare Technical Vehicle. Об этом сообщает Breaking Defence.
В комплекс входит бронетранспортер International MaxxPro, оснащенный системой противоэлектронной борьбы Crew Duke, которая прошла ряд модификаций.
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Портал отмечает, что вместе с тем новая американская разработка все еще уступает российским аналогам, испытанным в Сирии: комплексам РЭБ «Красуха», «Леер-3», «Москва-1» и другим.
Ранее сообщалось, что американские СМИ объяснили непобедимость России «национальным самосознанием».