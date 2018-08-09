В США запланировали создать космические войска к 2020 году

Соединенные Штаты нацелились на создание нового рода войск, космических военных сил, к 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.

Соответствующее заявление Пенс сделал во время выступления в Пентагоне.

«В конечном счете, конгресс должен создать новое ведомство, которое займется организацией, тренировкой и экипировкой космических войск США», — сказал Пенс.

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По его словам, новый род войск должен появиться к 2020 году. Также он отметил, что идея о создании космических военных сил будет оценена со временем.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал решение американского президента Дональда Трампа о создании космических войск.