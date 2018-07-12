Трамп рассказал о «большом успехе» на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил о «большом успехе» по итогам саммита НАТО.
«Большой успех в НАТО! Миллиарды дополнительных долларов выплачиваются членами после моего избрания», — написал Трамп.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса услышали послание Трампа о необходимости повышения военных расходов.
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12 июля стало известно, что Трамп добился увеличения расходов НАТО.
Он также назвал встречу лидеров стран-участниц НАТО «фантастической» и отметил «коллегиальный дух».