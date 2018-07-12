В Совфеде прокомментировали увеличение военного бюджета НАТО

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что увеличение расходов стран НАТО на оборону не несет угрозы безопасности России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша оборона крепка, а военная мощь прочна. И на нашем оборонном бюджете новые американские заявления, напрямую никак не отразятся», — сказал Бондарев.

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По его словам, российский оборонный бюджет позволяет полностью выполнить все задачи, стоящие в сфере обеспечения национальной безопасности.

Он также подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность вне зависимости от каких-то действий США.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил против повышения военных расходов НАТО до 4% ВВП.