В Совфеде посчитали, что учения с США могут спровоцировать Киев

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что совместные учения ВМФ Соединенных Штатов и Украины в Черном море могут создать у Киева «иллюзию вседозволенности». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что корабли США вошли в Черное море для проведения учений с Украиной.

Реклама

«Учения, несомненно, ухудшают общую военно-политическую ситуацию в регионе, провоцируя Киев на непродуманные действия, создавая у него иллюзию определенной вседозволенности», — сказал Клинцевич.

Он также отметил, что учения находятся на строгом контроле со стороны российской армии и подчеркнул, что они не представляют никакой угрозы для России. При этом, по его словам, российская сторона может относиться к ним только негативно.