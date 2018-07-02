Путин присвоил российским воинским формированиям имена украинских городов

Российский президент Владимир Путин подписал 11 указов о присвоении частям армии страны почетных наименований. Документы размещены на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, присвоение почетных наименований осуществлено для «сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

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Отмечается, что глава государства подписал указы 30 июня этого года, и они уже вступили в силу. Так, 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк будет называться «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский». Присутствие названий украинских городов в почетных наименованиях связано с участием воинских частей в освобождении указанных городов в годы Великой Отечественной войны. Кроме украинских, в почетных наименованиях представлены и названия белорусских городов (Витебск, Кобрин, Слоним).

Ранее Путин подписал указ, которым продлил действующий запрет на перевозки ряда товаров с территории Украины через Россию в Казахстан и Киргизию.