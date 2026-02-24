Туристов на Бали призвали к осторожности из-за максимальной погодной угрозы

Власти индонезийского острова Бали повысили уровень погодной опасности до максимального после того, как многодневные непрекращающиеся ливни привели к масштабным наводнениям и повысили риск оползней, пишет газета Jakarta Globe со ссылкой на метеорологическое агентство BBMKG.

Оно предупреждает, что умеренные и экстремальные осадки продолжатся с 24 по 26 февраля. Представитель агентства Путу Агус Деди Пермана сообщил, что предупреждения красного уровня (означающие очень сильные и экстремальные осадки) на Бали объявлены для Бадунга, Табанана, Гианьяра, Клунгкунга, Карангасема и Денпасара, а Джембрана, Бангли и Булеленг отнесены к зоне высокого риска.

В прибрежных и низинных районах, включая Денпасар и Бадунг, прогнозируется сильный ветер с порывами до 45 км/час, а высота волн в южных водах Бали может достигать четырех метров, что создает опасные условия для маломерных судов и морских туристических развлечений.

Ожидается, что характер погоды несколько изменится в среду, однако высокий риск катаклизмов сохранится до четверга. Популярные туристические места, такие как Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Танах-Лот, Санур, Бедугул, Кинтамани и Бесаких, в ближайшие два дня окажутся под круглосуточным дождем, который по ночам будет сопровождаться грозами, особенно мощными в прибрежной зоне.

BMKG настоятельно призывает жителей и гостей Бали и близлежащих островов внимательно следить за официальными прогнозами, закладывать дополнительное время на поездки и пересмотреть планы на активный отдых и морские прогулки в периоды сильных дождей, особенно в холмистой местности и вдоль побережья, поскольку Индонезия вступает в одну из самых активных фаз своего сезона дождей.

Связанные с ухудшением погодных условий ЧП возможны также на Яве, предупредили в BMKG. В период с 23 по 28 февраля там ожидаются обильные осадки, которые могут сопровождаться грозой и шквалистым ветром. Власти острова опасаются, что непогода спровоцирует внезапные наводнения, оползни, падение деревьев и разрушение построек из-за сильного ветра.

Ранее Захарова назвала Бали в числе мест с наибольшим количеством ЧП с участием российских туристов.