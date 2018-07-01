Израиль увеличил число танков и артиллерии на границе с Сирией

Военное ведомство Израиля заявило, что развернуло дополнительные танковые и артиллерийские силы на сирийской границе, сообщает Reuters.

Как отметили в Израиле, увеличение числа военной техники является мерой предосторожности из-за активизации боевых действий на сирийской территории неподалеку от границы с Израилем.

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«Войска этим утром были развернуты в рамках мер предосторожности и повышения боеготовности в свете событий на Голанских высотах на территории Сирии», — заявили в израильском военном ведомстве.

При этом в Израиле подчеркнули, что не собираются вступать в вооруженный конфликт и будут в дальнейшем продолжать придерживаться политики невмешательства. Разворачивание дополнительных войск в военном ведомстве Израиля связали с защитой собственных границ.

Ранее сообщалось, что в Сирии неподалеку от Дамаска упали израильские ракеты.