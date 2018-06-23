Time: в США планируют размещать мигрантов на заброшенных военных объектах

Американские военно-морские силы занимаются составлением плана по размещению мигрантов на территории страны, который предполагает строительство для них центров размещения на удаленных военных базах. Об этом пишет The Time.

По данным издания, речь идет о создании временных палаточных городов для 25 тыс. мигрантов, которые будут находиться на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Кроме того, для 47 тыс. мигрантов будут созданы два лагеря на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии. Недалеко он города Юма в штате Аризона планируют возвести еще один центр для мигрантов.

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Уточняется, что документ о строительстве центров для мигрантов на заброшенных военных объектах США пока не утвержден. По предварительным оценкам, возведение и использование палаточного городка для 25 тыс.человек обойдется примерно в $233 млн.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп усилил жесткую миграционную риторику, несмотря на подписанный ранее приказ о прекращении практики разделения детей с семьями мигрантов.