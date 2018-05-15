Источник рассказал о вооружении ВКС России новым ударным авиакомплексом

В октябре в дальнюю авиацию ВКС России поступит новый авиаударный комплекс — модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», — сказал источник.

Реклама

Еще один источник, что самолеты Ту-22МЗ были взяты из Дальней авиации, поэтому после модернизации им не потребуется длительных испытаний.

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны сократит количество запусков «Тополей».