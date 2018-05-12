Девять мирных жителей погибли в результате авиаудара США в Сирии

Самолеты возглавляемой США международной коалиции совершили второй удар по мирным жителям в провинции Эль-Хасаке, в результате которого погибли девять мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Авиаудар был нанесен по деревне Хидаж, которая расположена к юго-востоку города Эль-Хасаке. Ракеты попали в жилые дома, на месте погибли четыре ребенка и пять женщин.

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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара военной коалиции во главе с США 1 мая в населенном пункте Аль-Фадель вблизи города Аш-Шадади на юге провинции Хасаке погибли не менее 25 человек.

Днем ранее в результате удара в провинции Хама 38 человек погибли и еще 57 получили ранения.