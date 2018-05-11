Захарова рассказала об угрозах украинских «ветеранов» сотруднику МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН, угрожали украинские ветераны АТО, передает РИА «Новости».

АТО расшифровывается как «антитеррористическая операция», которую украинские военные начали в апреле 2014 года из-за военного конфликта в Донбассе. В конце апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО.

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«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций, подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — сказала Захарова.

Она также заявила, что данные действия украинской стороны направлены на создание неблагоприятной медийной обстановки.